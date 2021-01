São Paulo x Coritiba: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Abalado pela maior derrota de sua história em casa, o São Paulo recebe o Coritiba neste sábado, às 19h, no Morumbi, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Coritiba terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Igor Gomes), Daniel Alves e Gabriel Sara; Luciano e Brenner. Técnico : Fernando Diniz.

Coritiba : Coxa: Wilson, Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Bueno e Luiz Henrique; Pablo Thomaz (Rafinha) e Neilton. Técnico : Júlio Sérgio

HORÁRIO

O duelo entre paulistas e paranaenses será neste sábado, às 19h, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de derrota. Na última quarta-feira, a equipe tricolor foi goleada por 5 a 1 pelo Internacional, no Morumbi, e perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Coritiba vem de empate. O time comandado pelo auxiliar técnico Júlio Sérgio igualou o placar diante do Fluminense por 3 a 3, no Couto Pereira, e perdeu a oportunidade de avançar na luta contra o rebaixamento.