São Paulo x Everton-CHI: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo faz o seu primeiro jogo em casa pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira. O tricolor paulista recebe o Everton, do Chile, às 19h15, no Morumbi, pela segunda rodada do torneio. Assim como na vitória contra o Ayacucho, Rogério Ceni deve levar um time alternativo para o confronto.

O São Paulo lidera o Grupo D, com 3 pontos, enquanto o rival chileno está em terceiro, com 1. A chave ainda tem o boliviano Jorge Wilstermann, também com 1 ponto, e o Ayacucho, do Peru, na lanterna, ainda sem pontuar.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Everton-CHI terá transmissão exclusiva pela Conmebol TV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h15 (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Andrés Colorado, Luan e Patrick; Marquinhos, Luciano e Rigoni. Técnico : Rogério Ceni.

: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Andrés Colorado, Luan e Patrick; Marquinhos, Luciano e Rigoni. : Rogério Ceni. Everton-CHI: Fernando de Paul; Campos, Riquelme, Barroso e Ibacache; Echeverría, Moya, Valenzuela; Cuevas, Sosa e Di Yorio. Técnico: Roberto Sensini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo estreou na Sul-Americana com vitória por 3 a 2, fora de casa, diante do Ayacucho. O Everton começou a competição empatando em 1 a 1 com o Jorge Wilstermann, no Chile.