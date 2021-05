São Paulo x Ferroviária: onde assistir, horário e escalação das equipes 

Mesmo dividindo atenção com a Libertadores, o São Paulo se classificou em primeiro lugar para as quartas de final do Campeonato Paulista Sicredi 2021. Nesta sexta-feira, o clube tricolor recebe a Ferroviária, às 21h30. O jogo acontece no Morumbi e terá transmissão ao vivo pela TV fechada e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Ferroviária será exibido pelos canais SporTV e Premiere. O Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Gabriel Sara e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Ferroviária: Saulo; Pastor, Xandão, Matheus Salustiano e Arthur Henrique; Higor Meritão, Fellipe Mateus e Anderson Rosa; Felipe Marques, Rogério e Bruno Mezenga. Técnico: Elano.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate por 1 a 1 diante do Atlético Rentistas, pela Copa Libertadores, enquanto a Ferroviária vem de vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano, pelo Paulistão.