São Paulo x Flamengo: onde assistir, escalação, horário, arbitragem e últimos resultados

São Paulo e Flamengo voltam a se encontrar nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, em partida válida pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão pela TV Globo (para todo o Brasil, exceto Rio Grande do Sul e Minas Gerais). Também é possível assistir ao vivo pela SporTV e Premiere. O Estadão fará tempo real. Confira as principais informações da partida.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

O jogo vai passar na TV Globo (para todo o Brasil, exceto Rio Grande do Sul e Minas Gerais), SporTV e Premiere e o Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

O confronto será realizado às 21h30 desta quarta-feira.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Daniel Alves; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê. Arão, Gerson, Arrascaeta; Vitinho, Bruno Henrique, Gabigol (Michael). Técnico: Rogério Ceni

ARBITRAGEM

Árbitro : Wilton Pereira Sampaio FIFA GO

: Wilton Pereira Sampaio FIFA GO Assistentes : Fabrício Vilarinho da Silva-GO e Cristhian Passos Sorence-GO

: Fabrício Vilarinho da Silva-GO e Cristhian Passos Sorence-GO Árbitro de Vídeo: Wagner Reway-PB

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo derrotou o Flamengo por 2 a 1 no primeiro jogo, disputado no Maracanã. Com o resultado, a equipe de Fernando Diniz precisa apenas do empate para se classificar. Já o time de Rogério Ceni avança se vencer por dois ou mais gols de diferença e se vencer por um gol, leva a disputa para os pênaltis.

As duas equipes atuaram na última rodada do Brasileirão. O São Paulo bateu o Fortaleza por 3 a 2 e o Flamengo ficou no 1 a 1 com o Atlético-GO.