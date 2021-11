São Paulo x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com apenas um ponto conquistado nos últimos dois jogos, o São Paulo voltou a ver o risco do rebaixamento crescer novamente. Neste domingo, às 16h, a equipe tricolor recebe o Flamengo no Morumbi pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e contará com o bom retrospecto em casa para vencer a equipe rubronegra com o objetivo de se afastar do Z-4. Os comandados de Renato Gaúcho, por outro lado, estão mais tranquilos na tabela. Com 57 pontos e ocupando a terceira posição, o Flamengo sabe que vencer o São Paulo, fora de casa, pode dar a confiança que a equipe precisa para a principal missão do ano: a conquista da taça da Libertadores.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo pela Globo e pelos canais Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h00 (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Igor Gomes, Benítez e Reinaldo; Luciano, Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Diego Alves (Gabriel Batista); Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz (Léo Pereira) e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Gabriel​. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última quarta-feira, o São Paulo empatou em 1 a 1 contra o Fortaleza, no Castelão, enquanto o Flamengo derrotou o Bahia, por 3 a 0, em um jogo polêmico realizado no Maracanã, na última quinta-feira.