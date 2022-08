São Paulo x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Flamengo, neste sábado, 06, no Morumbi. A partida que acontece às 20h00 (horário de Brasília) tem transmissão do Premiere, no pay per view.

Embalado pela vitória na Copa Sul-Americana por 1 a 0 sobre o Ceará, os comandados de Rogério Ceni entram para a partida do campeonato nacional com a necessidade de reencontrar os triunfos no torneio. A equipe não vence há cinco partidas- com quatro empates e uma derrota- e ocupa a 10ª posição, com 26 pontos.

O Flamengo, por sua vez, chega para o confronto embalado pelo triunfo de 2 a 0 sobre o Corinthians, na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Pelo Brasileirão, a equipe vem de triunfo sobre o Avaí por 2 a 1 e está na quinta posição, com 33 pontos.

HORÁRIO E LOCAL

A partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece neste sábado, às 20h00, no estádio do Morumbi, em São Paulo-SP.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes do jogo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Pablo Maia, Galoppo, Nestor e Welington; Nikão e Calleri. Técnico: Rogério Ceni. FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Marinho, Lázaro e Everton Cebolinha. Técnico: Dorival Júnior.

QUEM APITA?

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil (SC-Fifa)

Assistente 2: Alex dos Santos (SC)

4º Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

VAR: Adriano Milczvski (SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo recebeu o Ceará no Morumbi na ida das quartas de final do torneio e venceu por 1 a 0. O Flamengo, pela mesma fase da Copa Libertadores, no entanto, largou na frente sobre o Corinthians ao vencer por 2 a o na Neo Química Arena.