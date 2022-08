São Paulo x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira, 24, para disputar o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Morumbi. O partida de volta acontece no dia 14 de setembro, no Maracanã. Não há a regra do gol qualificado e, em caso de empate no somatório dos confrontos, a decisão será nos pênaltis. O vencedor encara Fluminense ou Corinthians na decisão.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo pela Rede Globo (TV aberta), SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Jandrei; Igor Vinicius (Rafinha), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick (Luizão); Luciano e Calleri. Técnico : Rogério Ceni.

: Jandrei; Igor Vinicius (Rafinha), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick (Luizão); Luciano e Calleri. : Rogério Ceni. Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luis; Thiago Maia, João Gomes (Vidal), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo se classificou à semifinal após eliminar o América-MG, vencendo o jogo de ida por 1 a 0, e empatando a segunda partida por 2 a 2. Já o Flamengo garantiu vaga na semi ao despachar o Athletico-PR, derrotando o time paranaense por 1 a 0 fora de casa depois de um empate sem gols no Maracanã.