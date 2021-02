São Paulo x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Somar três pontos. Essa é a missão do Flamengo diante do São Paulo nesta quinta-feira, no Morumbi. A partida, válida pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h30 e vale o título da competição.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Wellington; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Igor Gomes; Luciano e Toró. Técnico: Marcos Vizolli.

Flamengo: Hugo Neneca, Isla, Gustavo Henrique, Natan (Rodrigo Caio) e Filipe Luís; Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de vitória por 2 a 1 diante do Internacional, em casa, enquanto o São Paulo vem de derrota por 1 a 0 contra o Botafogo, no Nilton Santos.