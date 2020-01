São Paulo x Flamengo-SP: onde assistir ao jogo da Copinha

São Paulo e Flamengo-SP decidem a última vaga para a terceira fase da Copinha neste domingo, às 21h (horário de Brasília), em São Bernardo do Campo. A partida terá transmissão de duas emissoras de TV e também será possível assistir online a definição do duelo entre paulistas.

São Paulo x Flamengo-SP: onde assistir ao vivo

O classificado deste confronto pega na próxima fase o vencedor de Santa Cruz-PE x Operário-PR, que também jogam neste domingo, às 15h, em Guarulhos. São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Rede Vida. O torcedor também pode assistir pelos site e aplicativo SporTV Play e pelo site da Rede Vida.

Na primeira fase, o São Paulo passou como primeiro do Grupo 29 com cinco pontos, mesma pontuação do Operário-PR e do EC São Bernardo, mas ficou à frente das duas equipes pelo saldo de gols (8, 2 e 1, respectivamente). O Palmeira, com zero, completou o grupo.

Já o Flamengo, de Guarulhos, ficou em segundo no Grupo 30, com seis pontos. O líder foi o Santa Cruz, com nove. América-RJ, com três, e Guarulhos, com zero, completaram o grupo.

Veja os jogos que serão disputados neste domingo e onde serão transmitidos