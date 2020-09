São Paulo x Fluminense: onde assistir, escalação e classificação

São Paulo e Fluminense se enfrentam, neste domingo, às 16 horas, no Morumbi, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV aberta, fechada e pay-per-view.

São Paulo x Fluminense: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo na TV Globo, nos canais SporTV e no Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Provável Escalação

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Liziero (Reinaldo); Tchê Tchê, Gabriel Sara, Hernanes; Vitor Bueno, Pablo e Luciano.

Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson.

Classificação

O São Paulo inicia a oitava rodada na 2ª colocação, com 13 pontos, atrás apenas do Internacional. Em seu último jogo, a equipe tricolor perdeu para o Atlético-MG, no Independência, por 3 a 0.

Por outro lado, o Fluminense inicia a oitava rodada do campeonato na 5ª colocação, com 11 pontos. Em seu último jogo, a equipe carioca ficou no empate como o Atlético-GO, no Maracanã, por 1 a 1, mas conseguiu se manter próxima ao G-4. Confira a classificação do Brasileirão.