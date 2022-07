São Paulo x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo entra em campo,neste domingo, às 16h, para enfrentar o Fluminense, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista, está na sétima posição, com 23 pontos e a vitória é fundamental para que a equipe de Rogério Ceni encoste no grupo do G6. Já o Fluminense é o atual quinto colocado, com 27 pontos, apenas três pontos atrás do líder Palmeiras.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h ( horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Fluminense terá transmissão pela TV GLOBO (canal aberto) e Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SÃO PAULO: Jandrei; Rafinha, Diego Costa e Léo; Igor Vinícius, Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Wellington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

As duas equipes vêm empolgadas para a partida após avançaram para às quartas de final da Copa do Brasil no meio da semana. O São Paulo passou pelo Palmeiras nos pênaltis e o Fluminense ganhou do Cruzeiro por 3 x 0, no Mineirão.