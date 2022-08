São Paulo x Fortaleza: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

O São Paulo recebe o Fortaleza neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni deve utilizar um time misto, visando o duelo com o Atlético Goianiense pela Copa Sul-Americana. Já o argentino Juan Pablo Vojvoda terá força máxima na capital paulista para seguir recuperação no torneio.

São Paulo e Fortaleza estão próximos na tabela de classificação, apenas dois pontos separam as equipes no Brasileirão. O momento e concentração no torneio devem ser cruciais na partida. No jogo de ida, as equipes ficaram empatadas por 1 a 1 na Arena Castelão.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre São Paulo e Fortaleza acontece neste domingo, às 16h, no estádio do Morumbi.

ONDE ASSISTIR

A partida entre tricolores será transmitida pela Globo (tv aberta) e pelo Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Jandrei; Igor Vinícius (Rafinha), Diego Costa (Luizão), Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Galoppo, Nikão (Rodrigo Nestor) e Igor Gomes; Marcos Guilherme (Bustos) e Luciano. Técnico : Rogério Ceni.

: Jandrei; Igor Vinícius (Rafinha), Diego Costa (Luizão), Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Galoppo, Nikão (Rodrigo Nestor) e Igor Gomes; Marcos Guilherme (Bustos) e Luciano. : Rogério Ceni. FORTALEZA: Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Ronald e José Welison; Thiago Galhardo, Moisés e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

QUEM APITA?

Árbitro : Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistente 1 : Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG)

: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) Assistente 2 :Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

:Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) Quarto árbitro : Ilbert Estevam da Silva (SP)

: Ilbert Estevam da Silva (SP) VAR: Adriano Milczvski (PR)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de derrota, em casa, para o Flamengo por 3 a 1 pelas semifinais da Copa do Brasil. O Fortaleza, por sua vez, ganhou do Corinthians por 1 a 0 na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro.