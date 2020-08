São Paulo x Fortaleza: onde assistir, escalação e arbitragem

Em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15, no estádio do Morumbi. O duelo terá transmissão pelo pay-per-view.

Onde assistir São Paulo x Fortaleza?

O jogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere e o Estadão fará tempo real.

Escalação

São Paulo : Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Daniel Alves; Vitor Bueno e Pablo

: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Daniel Alves; Vitor Bueno e Pablo Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Romarinho; Osvaldo, David e Wellington Paulista

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden-RS

Árbitro Assistente 1: Jose Eduardo Calza-RS

Árbitro Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi-RS

Quarto Árbitro: Ilbert Estevam da Silva-SP

Último jogo

O jogo tem uma curiosidade histórica. Será a primeira vez que o Rogério Ceni irá enfrentar o São Paulo, clube em que fez história como jogador, no Morumbi. Será também a oportunidade do Fortaleza se reabilitar, após perder na estreia por 2 a 0 para o Athetico-PR em casa. Já o São Paulo iria enfrentar o Goiás, mas o jogo foi adiado, porque oito atletas do time esmeraldino pegou coronavírus e ficou sabendo da doença apenas no dia do jogo.

Próximo jogo

No próximo final de semana, São Paulo e Fortaleza vão enfrentar times cariocas. A equipe de Fernando Diniz vai até o Rio encarar o Vasco, domingo, em São Januário. Já o Fortaleza recebe o Botafogo, também no domingo.