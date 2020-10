São Paulo x Fortaleza: onde assistir, horário e como foi o último jogo

São Paulo e Fortaleza deixam de lado o Campeonato Brasileiro e se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão pela TV fechada e no pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Fortaleza terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere e o Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

O jogo acontecerá neste domingo, às 20h30, horário de Brasília.

JOGO PASSADO

O primeiro encontro, realizado no Castelão, foi eletrizante até o fim. O Fortaleza vencia o jogo por 3 a 2, tendo dois jogadores a menos (Felipe Alves e Carlinhos foram expulsos) até Brenner empatar, nos acréscimos e garantir o placar de 3 a 3.

ARBITRAGEM