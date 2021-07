São Paulo x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de empatar com o Racing pela Libertadores, o São Paulo enfrenta o Fortaleza neste sábado, no Morumbi. O jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista ocupa a 14ª posição, com 11 pontos, enquanto a equipe cearense é a quarta, com 21.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Galeano, Luan, Rodrigo Nestor (Talles Costa), Igor Gomes e Reinaldo; João Rojas e Pablo. Técnico : Hernán Crespo.

: Tiago Volpi, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Galeano, Luan, Rodrigo Nestor (Talles Costa), Igor Gomes e Reinaldo; João Rojas e Pablo. : Hernán Crespo. Fortaleza: Marcelo Boeck, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi; Ronald, Ederson, Yago Pikachu, Crispim, Matheus Vargas; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No Brasileirão, o São Paulo vem de vitória por 1 a 0 diante do Bahia, em casa. O Fortaleza também vem de um triunfo em casa pelo mesmo placar, sobre o Corinthians.