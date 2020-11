São Paulo x Goiás: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

O São Paulo recebe o Goiás neste sábado, às 19 horas, no Estádio do Morumbi, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um fato curioso é que os dois times ainda não se enfrentaram pelo primeiro turno, porque o jogo foi adiado pelo fato do time goiano estar com diversos casos de atletas com covid-19.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

São Paulo x Goiás terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Tchê Tchê, Diego, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Rodrigo Nestor (Igor Vinícius), Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

Goiás: Tadeu; Edílson, David Duarte, Heron e Caju; Ariel Cabral, Breno e Gilberto (Salazar); Douglas Baggio, Fernandão e Vinícius. Técnico: Enderson Moreira

ARBITRAGEM

Árbitro : Gilberto Rodrigues Castro Junior-PE

: Gilberto Rodrigues Castro Junior-PE Assistentes : Clovis Amaral da Silva-PE e Ricardo Bezerra Chianca-PE

: Clovis Amaral da Silva-PE e Ricardo Bezerra Chianca-PE Árbitro de Vídeo: Heber Roberto Lopes-SC

CLASSIFICAÇÃO

O São Paulo é o quinto colocado com 30 pontos, mas tem três jogos a menos que a maioria dos times que estão acima da tabela – tem dois a menos que o Atlético-MG. Já o Goiás segura a lanterna com 12 pontos apenas.

Na rodada passada, o São Paulo goleou o Flamengo por 4 a 1 no Maracanã, mas no meio da semana foi eliminado da Sul-Americana pelo Lanús, após vitória por 4 a 3 (perdeu o primeiro jogo por 3 a 2). O Goiás empatou com o Vasco em 1 a 1 no domingo passado, pelo Brasileiro.