São Paulo x Goiás: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste sábado, às 19h00 (horário de Brasília), São Paulo Goiás se enfrentam em duelo válido pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro , no estádio do Morumbi.

Décimo colocado no Brasileirão, com 25 pontos, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni contará com o apoio de sua torcida para tentar reencontrar o caminho das vitórias no campeonato, já que chega para o duelo após uma sequência de três empates consecutivos.

O Goiás, por sua vez, ocupa a décima quarta colocação, com 21 pontos, e está há duas partidas sem vencer. Um eventual triunfo no Morumbi daria um respiro para a equipe da capital goiana, que está a apenas três pontos da zona de rebaixamento do campeonato

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre São Paulo e Goiás acontece neste sábado, às 19h00 (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo-SP.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO – Thiago Couto; Rafinha, Diego e Luizão; Igor Vinícius, Talles, Igor Gomes, Nikão e Welington; Patrick e Calleri. Técnico : Rogério Ceni.

GOIÁS – Tadeu; Maguinho, Yan Souto, Caetano e Sávio; Matheus Sales, Diego, Dadá Belmonte e Caio; Vinicius e Pedro Raul. Técnico : Jair Ventura.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo chega para o duelo após o empate com o Internacional por 3 a 3, realizado na última quarta-feira, pela décima sexta rodada do Brasileirão. Pelo mesmo torneio e no mesmo dia, dentro de casa, o Goiás foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 2.