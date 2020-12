São Paulo x Grêmio: onde assistir, escalação e últimos resultados

Depois de se enfrentarem semana passada em Porto Alegre, São Paulo e Grêmio decidem nesta quarta-feira vaga na final da Copa do Brasil. O segundo jogo da semifinal do torneio será no Morumbi, às 21h30. Na ida, o time gaúcho ganhou por 1 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Globo, Premiere e SporTV. O Estadão fará o tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Darlan (Maicon); Ferreira, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pela Copa do Brasil, o Grêmio ganhou o jogo de ida por 1 a 0 e agora precisa de um empate para se classificar. Pelo Brasileirão, os dois times venceram no último fim de semana. O São Paulo bateu o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã e o Grêmio ganhou em casa pelo mesmo placar do Atlético-GO.