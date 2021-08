São Paulo x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após o empate no clássico com o Palmeiras pela Libertadores, o São Paulo recebe o Grêmio neste sábado, no Morumbi. O jogo, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h. O time paulista ocupa a 16ª posição, com 15 pontos. A equipe gaúcha é a vice-lanterna, com 12.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Grêmio terá transmissão ao vivo pelos canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

: Tiago Volpi; Igor Vinícius (Daniel Alves), Miranda, Léo e Reinaldo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Igor Gomes; Rojas (Rigoni) e Pablo. : Hernán Crespo. Grêmio: Chapecó; Vanderson, Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos, Darlan, Douglas Costa, Jean Pyerre e Alisson; Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No Brasileirão, o São Paulo vem de vitória por 2 a 1 diante do Athletico Paranaense, na Arena da Baixada. O Grêmio também vem de vitória pelo mesmo placar, sobre a Chapecoense, em Porto Alegre.