São Paulo x Inter de Limeira: onde assistir, horário e escalação das equipes

Ainda em busca da equipe ideal, Rogério Ceni tenta também dar ao torcedor do São Paulo uma vitória convincente. É bem verdade que a equipe tricolor tem dois triunfos seguidos, mas ambos foram conquistados nos últimos lances. No Morumbi, nesta quinta-feira, o rival da vez é a Inter de Limeira. O São Paulo é o 2º colocado do Grupo B com sete pontos.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Inter de Limeira terá transmissão da TV fechada, no Estádio TNT Sports e na HBO Max. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SÃO PAULO – Jandrei; Rafinha (Igor Vinícius), Diego Costa (Miranda), Arboleda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Sara, Alisson e Rigoni; Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

INTER DE LIMEIRA – Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca; Jhony Douglas, Matheus Galdezani e Thiago Alagoano; Geovane, Ronaldo Silva e Diego Tavares. Técnico: Vinícius Bergantin.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória de virada sobre a Ponte Preta por 2 a 1, no último domingo, fora de casa. A Inter de Limeira empatou em 2 a 2 com o Mirassol, também no domingo.