São Paulo x Internacional: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após uma série de tropeços, o São Paulo recebe o Internacional nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV aberta e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Internacional terá transmissão ao vivo pela TV Globo (São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, nas cidades de Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Maranhão e Pará). O canal Premiere também exibe o duelo. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa (Léo) e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Brenner e Luciano (Tchê Tchê). Técnico : Fernando Diniz.

Internacional : Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga. Técnico : Abel Braga.

HORÁRIO

O duelo entre paulistas e gaúchos será nesta quarta, às 21h30, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate. A equipe tricolor igualou o placar por 1 a 1 diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, e viu seus adversários encostarem na tabela. O Internacional vem de vitória. O time colorado superou o Fortaleza por 4 a 2, no Beira-Rio, e somou três importantes pontos na luta pela liderança do Brasileirão.