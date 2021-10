São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sem grandes pretensões na temporada, o São Paulo segue tentando deixar a irregularidade para trás sob o comando de Rogério Ceni e figurar entre os 10 primeiros na tabela para conseguir uma vaga na Libertadores com um eventual G-9. O Tricolor enfrenta o Internacional neste sábado pela 29ª rodada do Brasileirão, às 18h15, no Morumbi. Os paulistas estão em 13º lugar, com 34 pontos, enquanto o Internacional ocupa a sexta posição, com 41.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Internacional terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h15 (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi; Orejuela (Igor Vinicius), Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Rigoni e Luciano. Técnico : Rogério Ceni.

: Tiago Volpi; Orejuela (Igor Vinicius), Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Rigoni e Luciano. : Rogério Ceni. Internacional: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Taison e Mauricio; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, fora de casa. Por sua vez, o Inter empatou por 2 a 2 com o Corinthians, em casa, na última rodada.