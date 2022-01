São Paulo x Ituano: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de amargar uma derrota na estreia para o Guarani, por 2 a 1, em Campinas, o São Paulo volta a campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Ituano, no Morumbi, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. Será o primeiro jogo do tricolor em casa e diante da torcida, que ainda provavelmente não poderá ver em campo os jogadores Luan, Luciano (machucados) e Arboleda, com a seleção do Equador. O Ituano viaja para a capital em busca da segunda vitória na competição. Já que na última quarta-feira, a equipe de Itu derrotou o Novorizontino por 2 a 0 na primeira rodada do campeonato.

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Ituano terá transmissão ao vivo pela Record e pelo pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida será realizada às 16 horas (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL



SÃO PAULO – Volpi; Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves, Alisson, Gabriel Sara e Nikão; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ITUANO – Filipe; Pacheco, Lucas Dias, Cleberson e Roberto; Jimenez, Igor Henrique, Lucas Siqueira e Gérson Magrão; Calyson e Aylon. Técnico: Mazola Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última quinta-feira, o São Paulo visitou o Guarani e foi derrotado em Campinas por 2 a 1. O Ituano, por sua vez, venceu o Novorizontino, no estádio Novelli Júnior, pelo placar de 2 a 0, na quarta-feira.