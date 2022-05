São Paulo x Jorge Wilstermann: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira, no Morumbi, para encarar o Jorge Wilstermann, da Bolívia, pela Copa Sul-Americana. O tricolor paulista lidera o Grupo D com 10 pontos e pode se classificar antecipadamente às oitavas em caso de empate entre Everton, do Chile, e Ayacucho, do Peru, os outros times da chave. A expectativa é que Rogério Ceni novamente leve um time alternativo a campo.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Jorge Wilstermann terá transmissão exclusiva na Conmebol TV (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Thiago Couto; Vinicius, Miranda, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Gabriel, Rodrigo Nestor e Toró; Rigoni e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

: Thiago Couto; Vinicius, Miranda, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Gabriel, Rodrigo Nestor e Toró; Rigoni e Luciano. Técnico: Rogério Ceni. Jorge Wilstermann: Poveda; Ballivián, Echeverría, Ortíz e Rodríguez; Villarroel, Anez, Serginho, Pérez; Chávez e Osorio. Técnico: Sergio Migliaccio.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate sem gols com o Everton, fora de casa, mesmo placar de Ayacucho x Jorge Wilstermann, no Peru.