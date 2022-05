São Paulo x Juventude: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo encara o Juventude nesta quinta-feira, 12, na Arena Barueri, pelo jogo e volta da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes ficaram no 2 a 2 no duelo de ida, em Caxias do Sul. Com isso, o time de Rogério Ceni precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira a programação de jogos em tempo real do Estadão

São Bernardo x Juventude terá transmissão exclusiva no Amazon Prime Video (streaming). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico : Rogério Ceni.

: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Luciano e Calleri. : Rogério Ceni. Juventude: César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes (Paulo Miranda), Rafael Forster, William Matheus (Busanello); Yuri, Jadson e Darlan; Chico Kim, Paulinho Moccelin (Guilherme Parede) e Isidro Pitta. Técnico: Eduardo Baptista.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pelo Brasileirão, o São Paulo vem de empate por 1 a 1 com o Fortaleza, fora de casa. O Juventude, por sua vez, ficou no mesmo placar diante do Internacional, em Caxias.