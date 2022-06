São Paulo x Juventude: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após bater o Palmeiras por 1 a 0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo volta à campo neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, às 18h00 (horário de Brasília), no Morumbi.

Com duas derrotas consecutivas somadas à campanha no torneio, os comandados de Rogério Ceni buscam reencontram o caminho das vitórias na partida deste domingo. Nona colocada da tabela, com 18 pontos, a equipe busca vencer para se reaproximar do topo. Do outro lado do confronto, a situação é ainda pior: o Juventude não vence há quatro jogos e é o lanterna, com apenas 10 pontos somados.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece neste sábado, às 18h00 (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo-SP.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO – Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel Neves, Igor Gomes, André Anderson, Patrick (Luciano) e Welington; Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

– Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel Neves, Igor Gomes, André Anderson, Patrick (Luciano) e Welington; Calleri. Rogério Ceni. JUVENTUDE – César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Jadson, Yuri e Oscar Ruiz; Chico, Capixaba e Ricardo Bueno. Técnico: Umberto Louzer.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo chega para a partida do Brasileirão embalado pela vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras, na última quinta-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Juventude, por sua vez, foi derrotado pelo Atlético-GO por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.