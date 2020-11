São Paulo x Lanús: onde assistir, horário e último jogo na Sul-Americana

Empolgado com a boa vitória sobre o Flamengo no Brasileirão, o São Paulo decide seu futuro na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, contra o Lanús, às 19h15, no Morumbi, em partida válida pelo jogo de volta da segunda fase.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

São Paulo x Lanús terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV e o Estadão fará tempo real do confronto.

HORÁRIO

A partida será disputada às 19h15, horário de Brasília.

JOGOS

No primeiro encontro, o Lanús venceu em casa por 3 a 2 e por isso joga pelo empate. O São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença ou por um gol desde que o time argentino faça, no máximo, um gol (vitória por 1 a 0 ou 2 a 1). Se vencer por 3 a 2, a disputa será nos pênaltis.

Caso o time tricolor vença por um gol, mas leve acima de três gols (vitória por 5 a 4, por exemplo), é o time argentino quem avança, por ter feito mais gols fora de casa. O classificado deste confronto vai pegar quem passar de Audax Italiano e Bolívar.