São Paulo x Manaus: onde assistir, horário e escalação das equipes

Classificado para as quartas de final do Paulistão, o São Paulo tem um importante duelo pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. Trata-se do Manaus, que visita a equipe tricolor no Morumbi. O técnico Rogério Ceni não diminui a importância do duelo, mas pode optar por rodar o elenco visando a fase mata-mata do Estadual. Em caso de avançar, a premiação ao São Paulo será de R$ 1,9 milhão, valor importante para os cofres do clube, que já viveram melhores dias. Ao todo, o campeão do torneio pode arrecadar quase R$ 80 milhões.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Diego Costa volta aos treinos no São Paulo e deve ser titular na Copa do Brasil

São Paulo x Manaus terá transmissão da TV fechada, através de pay-per-view e do canal SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SÃO PAULO – Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Léo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes; Nikão, Eder e Calleri (Rigoni). Técnico: Rogério Ceni.

MANAUS – Pedro Henrique; Paulo Sérgio, Claudinho, Gutierrez e Renan Luis; Felipe Baiano, Paranhos, Junior Palmares, Thiaguinho, Silvano e Alvinho. Técnico: Evaristo Piza.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória sobre o Mirassol no último domingo, por 3 a 0, pelo Campeonato Paulista. O Manaus vem de empate em 1 a 1 com o Manauara, também no domingo, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Amazonense.