São Paulo x Mirassol: onde assistir, horário e escalação das equipes

Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista e com 13 jogos de invencibilidade, o São Paulo recebe o Mirassol no Morumbi, neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília). Os comandados de Hernán Crespo apostam no favoritismo e no ótimo desempenho de seu ataque para superar o adversário do interior e decidir a taça com Corinthians ou Palmeiras.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Mirassol terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo pay-per-view. O Estadão fará o tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Luan, Liziero, Igor Vinicius, Reinaldo e Gabriel Sara; Benitez e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, Carlão, Reniê e Sousa; Daniel, Neto Moura e Cássio Gabriel; Diego Gonçalves, Pedro Lucas e Fabrício Daniel. Técnico: Eduardo Baptista..

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de uma sonora goleada sobre a Ferroviária, no Morumbi, por 4 a 2. Já o Mirassol empatou com o Guarani sem gols pelas quartas de final. Porém, acabou se classificando nos pênaltis por 4 a 3.