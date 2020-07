São Paulo x Mirassol: onde assistir, horário e local

São Paulo e Mirassol abrem as quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será realizada nesta quarta-feira, às 19h, no estádio do Morumbi e o confronto terá transmissão na TV fechada.

O duelo será em jogo único e se acabar empatado no tempo normal, a decisão irá para os pênaltis. A pontuação da fase de grupos continua contando para definir o mandante e o confronto da semifinal. Os quatro semifinalistas vão se enfrentar na ordem: 1º x 4º e o 2º x 3º.

São Paulo x Mirassol: onde assistir

É possível assistir ao jogo pelo canal Premiere, que também fará transmissão em seu site e aplicativo Premiere Play.

As duas equipes estavam no Grupo C e o time tricolor acabou na liderança com 21 pontos, contra 17 da equipe de Mirassol.

Na última rodada, o Mirassol perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0 enquanto o São Paulo, com o time reserva, derrotou o Guarani por 3 a 1.