São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes 

São Paulo e Palmeiras ficaram no 0 a 0 na primeira partida da final do Campeonato Paulista Sicredi 2021. Sem nenhuma vantagem no placar, as equipes voltam a campo neste domingo, às 16h, no Morumbi. A partida que decidirá o futuro campeão paulista terá transmissão ao vivo pela TV aberta, fechada e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Palmeiras será exibido pela TV Globo e SporTV. O jogo também terá transmissão pelo canal Premiere, enquanto o Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h, no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Daniel Alves), Luan, Liziero, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Pablo (Eder). Técnico: Hernán Crespo.

Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luís; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.