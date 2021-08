São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Pela 5ª vez no ano, São Paulo e Palmeiras se enfrentam e, mais uma vez, em um jogo decisivo, agora válido pela Libertadores. O time do Morumbi recebe o Alviverde nesta terça-feira pelas quartas de final do campeonato. Os comandados de Hernán Crespo vêm de vitória por 2 a 1 diante do Atlético-PR pelo Brasileirão, já o time de Abel Ferreira perdeu no fim de semana, o que ocasionou na perda da primeira posição da competição.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo SBT e FOX SPORTS. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Orejuela), Liziero, Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória diante do Athletico-PR por 2 a 1, resultado que deixou o time fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras, perdeu no sábado por 3 a 2 para o Fortaleza e deixou a liderança da competição.