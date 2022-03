São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Palmeiras fizeram a última final do Campeonato Paulista. Muita coisa mudou desde então. O time tricolor fez péssima campanha no Brasileirão de 2021, enquanto os alviverdes venceram mais uma vez a Copa Libertadores. Mas, no Morumbi, tudo isso fica no passado. Este pode ser a quebra de tabu para Abel Ferreira, que nunca derrotou Rogério Ceni. O duelo é atrasado e válido pela 4ª rodada do Paulistão.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Jandrei está livre da covid-19, mas Volpi será o titular contra o Palmeiras

São Paulo x Palmeiras terá transmissão na TV fechada, através de pay-per-view, e pela internet, pelo Paulistão Play. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 20h30 (horário de Brasília) no estádio do Morumbi (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Nikão) e Gabriel Sara; Calleri e Eder (Rigoni). Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, no último sábado. O Palmeiras vem de vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, no último domingo.