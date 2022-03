São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira, às 21h40, no Morumbi, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. A segunda partida do confronto acontece no domingo, no Allianz Parque, às 16h. O principal desfalque do time de Abel Ferreira é o goleiro Weverton, que sofreu um trauma na mão durante os treinos da seleção brasileira. Pelo lado tricolor, Rafinha deve ser titular após se recuperar de lesão.

Esta será a segunda decisão consecutiva de Estadual entre as equipes. No ano passado, o tricolor paulista, ainda sob o comando de Crespo, venceu o Palmeiras e encerrou um jejum de nove anos sem títulos — e 16 sem vencer o Paulistão.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Palmeiras terá transmissão no Premiere (pay-per-view), HBO MAX (streaming), Estádio TNT Sports (streaming), Paulistão Play (streaming) e no canal oficial do Paulistão no YouTube. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h40 (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo-SP

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Leo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes; Alisson, Éder e Calleri. Técnico : Rogério Ceni.

: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Leo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes; Alisson, Éder e Calleri. : Rogério Ceni. Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo avançou à final depois de vencer o Corinthians por 2 a 1, em casa, enquanto o Palmeiras bateu o Red Bull Bragantino pelo mesmo placar, no Allianz Parque.