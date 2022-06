São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O sorteio da Copa do Brasil colocou, lado a lado, São Paulo e Palmeiras nas oitavas de final. Nesta quinta-feira, às 20h, no Morumbi, as equipes se enfrentam pela partida de ida da competição nacional. Por se tratar do primeiro confronto, Rogério Ceni e Abel Ferreira devem colocar a campo times com posturas conservadoras, assim como ocorreu na Libertadores na temporada passada.

O São Paulo, jogando em casa, busca quebrar retrospecto negativo contra o Palmeiras. Desde o título paulista em 2021, as equipes se encontraram em outras duas oportunidades no mata-mata, com dois reveses para o Palmeiras. Para isso, Ceni conta com a estrela de Calleri para garantir boa vantagem no jogo de ida.

Já o Palmeiras vive um ano mágico até aqui. Líder do Brasileirão, campeão do Campeonato Paulista e vivo em todas as competições que disputa, Abel Ferreira busca dar mais um passo em direção à idolatria do palmeirense. Para isso, deve contar com um time titular para encarar o São Paulo, além da volta de Marcos Rocha, recuperado de lesão.

HORÁRIO E LOCAL

O clássico entre São Paulo e Palmeiras será disputado nesta quinta-feira, às 20h, no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video, serviço de streaming da Amazon. O Estadão acompanha minuto a minuto todos os detalhes do jogo.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

São Paulo : Jandrei; Diego, Arboleda e Leo; Igor Vinícius, Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Calleri. Técnico : Rogério Ceni.

Palmeiras: Weverton; Mayke (Luan), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Marcos Rocha); Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Veron e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Palmeiras e São Paulo vêm de confronto entre si, no Morumbi. Na última segunda-feira, o clássico terminou com a vitória alviverde, de virada, por 2 a 1.