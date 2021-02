São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após se reabilitar diante do Grêmio, em Porto Alegre, o São Paulo recebe o Palmeiras nesta sexta-feira, no Morumbi. O jogo, válido pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h30.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

São Paulo x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Hernanes; Luciano e Carneiro. Técnico: Jair Ventura.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória por 2 a 1 diante do Grêmio, em Porto Alegre, enquanto o Palmeiras vem de derrota por 1 a 0 para o já rebaixado Coritiba, no Couto Pereira.