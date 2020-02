São Paulo x Ponte Preta: onde assistir à partida pelo Campeonato Paulista

São Paulo e Ponte Preta se enfrentam neste domingo, no estádio do Morumbi, às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida vai passar na TV fechada e aberta.

Onde assistir São Paulo x Ponte Preta?

É possível assistir ao vivo à partida pelos canais Premiere e Globo, que também exibirão o confronto em seus sites e aplicativos. O Estado fará tempo real.

O São Paulo lidera o Grupo C com 12 pontos, dois a mais que o Mirassol e três que a Inter de Limeira. A Ponte é a terceira do Grupo A com sete pontos, atrás do Santos (11) e Água Santa (8).