São Paulo x Racing: onde assistir, horário e escalação da equipe tricolor

Classificado para final do Paulistão, o São Paulo não quer ter sua sequência de vitórias interrompida antes da decisão com o Palmeiras. Por isso, a equipe tricolor vai a campo nesta terça-feira diante do Racing em busca de mais uma vitória na Libertadores. O jogo acontece às 21h30, no Estádio do Morumbi, e terá transmissão ao vivo pela TV aberta e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Racing será exibido pela Conmebol TV, enquanto o SBT transmite a partida para todo o Brasil (com exceção do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Amazonas, Espírito Santo, Ceará e Paraíba). O Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Gabriel Sara e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória por 4 a 0 sobre o Mirassol, pelo Paulistão, enquanto o Racing vem de vitória nos pênaltis diante do Vélez, pelo Campeonato Argentino.