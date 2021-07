São Paulo x Racing: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de vencer o Bahia, o São Paulo volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Racing pela Copa Libertadores. A partida acontece às 21h30, no Morumbi. O Tricolor garantiu vaga no mata-mata da competição após se classificar em segundo lugar no Grupo E, que também contou com a equipe argentina. O sorteio colocou o time de Avellaneda novamente no caminho dos brasileiros.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

São Paulo x Racing terá transmissão ao vivo pelo SBT e pelo Fox Sports. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; João Rojas (Gabriel Sara) e Éder. Técnico : Hernán Crespo.

: Hernán Crespo. Racing: Arias; Cáceres, Sigali, Martínez, Domínguez e Mena; Miranada, Moreno Piatti e Chancalay; Enzo Copetti. Técnico: Juan Antonio Pizzi.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo encerrou a participação na fase de grupos da Libertadores vencendo o Sporting Cristal por 3 a 0, em casa. O Racing também venceu o Rentistas pelo mesmo placar atuando na Argentina.