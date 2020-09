São Paulo x RB Bragantino: transmissão, escalação e classificação

São Paulo e RB Bragantino se enfrentam, nesta quarta-feira, às 19h15, no Morumbi, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo x RB Bragantino não vai passar na TV.

São Paulo x RB Bragantino: onde assistir

O São Paulo não possui acordo de transmissão com a Turner, assim como o Bragantino não possui acordo para a exibição de suas partidas com a Rede Globo. Desta forma, sem TV, o jeito para os torcedores acompanharem a partida é através da transmissão em tempo real do Estadão ou por rádios locais.

Escalação

São Paulo: Escalação ainda não foi divulgada.

Escalação ainda não foi divulgada. RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller, Matheus Jesus, Artur e Leandrinho; Claudinho e Ytalo.

Classificação

O São Paulo inicia a nona rodada na 2ª colocação, com 16 pontos. Em seu último jogo, a equipe tricolor venceu o Fluminense por 3 a 1, em casa, e se manteve firme na briga pela liderança. Por outro lado, o Bragantino inicia a nona rodada da competição na 19ª colocação, com 6 pontos. No último domingo, a equipe do interior paulista perdeu para o Palmeiras, no Nabizão, por 2 a 1. O clube não vence há quatro rodadas. Confira a tabela de classificação do Brasileirão.