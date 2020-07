São Paulo x Red Bull Bragantino: onde assistir e horário

São Paulo e Red Bull Bragantino voltam a campo após mais de quatro meses sem jogos esperando manter o ritmo de antes da parada. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, no estádio do Morumbi, no encerramento da 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão pela TV fechada.

São Paulo x Bragantino ao vivo: onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, que também vai exibir em seu site e aplicativo. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto entre duas equipes que estão entre as que mais pontuaram no Estadual.

O São Paulo entra na rodada sendo o único time já classificado para a próxima fase. O time de Fernando Diniz soma 18 pontos, enquanto o Mirassol apareceu com 16, a Inter de Limeira aparece com 11 e o Ituano tem 10. A dúvida é apenas se a equipe tricolor terminará como primeira ou segunda no grupo.

O Red Bull Bragantino também faz bonito e lidera o Grupo D, com 17 pontos. Seguido pelo Guarani, com 16, e Corinthians e Ferroviária aparecem com 11. O time de Campinas precisa apenas de um empate para garantir a classificação.