São Paulo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário, arbitragem e escalação das equipes

Neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), o São Paulo recebe o Red Bull Bragantino no estádio do Morumbi, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo, na rede aberta, e do Premiere, no pay per view.

Sem vencer há seis partidas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo entra em campo pressionado pela tabela. Na 12ª posição, com 26 pontos, a equipe está a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento do torneio e sabe que precisa vencer para se afastar do perigo.

Do outro lado do embate, o Red Bull Bragantino ocupa a oitava posição no certame, com 30 pontos e quer vencer para se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino acontece neste domingo, 16h00 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro terá transmissão da TV Globo, na rede aberta, e do Premiere, no pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Galoppo; Nikão, Patrick e Marcos Guilherme. Técnico : Rogério Ceni.

Felipe Alves; Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Galoppo; Nikão, Patrick e Marcos Guilherme. : Rogério Ceni. BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Kevin Lomónaco e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Praxedes; Artur, Jan Hurtado e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

QUEM APITA?

Árbitro : Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG). Assistente 1 : Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa)

: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) Assistente 2 : Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) Quarto árbitro : Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

: Fabiano Monteiro dos Santos (SP) VAR: Vinicius Furlan (SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo chega para a partida após a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana. Na última quarta-feira, a equipe foi derrotada pelo Ceará por 2 a 1, mas triunfou nos pênaltis e avançou na competição continental. O Red Bull Bragantino, por sua vez, chega para o duelo de uma derrota no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, fora de casa, a equipe de Bragança Paulista foi derrotada pelo Atlético Goianiense por 2 a 1.