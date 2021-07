São Paulo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após o empate no clássico com o Corinthians, o São Paulo recebe o Red Bull Bragantino neste domingo, no Morumbi. O jogo, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 18h15. Ainda sem vencer na competição, o Tricolor ocupa a 17ª posição, com 5 pontos. A equipe de Bragança Paulista lidera, com 18 pontos.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h15 (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda (Diego Costa) e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder. Técnico : Juan Branda.

: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda (Diego Costa) e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder. : Juan Branda. Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Pedrinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate por 0 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena. O Red Bull Bragantino também vem de empate por 0 a 0, com o Ceará, em casa.