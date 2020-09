São Paulo x River Plate: onde assistir, horário e classificação

São Paulo e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, (de Brasília), no Morumbi, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto será transmitido pela TV fechada.

São Paulo x River Plate: onde assistir

Os torcedores podem assistir o jogo ao vivo no canal por assinatura Fox Sports. Outra alternativa é acompanhar a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 19h, horário de Brasília.

Informações das equipes

O São Paulo quer manter a boa fase do Campeonato Brasileiro na Libertadores. A equipe tricolor não perde faz três jogos no torneio nacional e se encontra na terceira colocação com 18 pontos. Na competição sul-americana o time do treinador Fernando Diniz tropeçou para o Binacional na altitude, mas venceu a Liga de Quito, em casa. Todos os integrantes do “Grupo D” estão com três pontos.

O River Plate não joga oficialmente desde março. Isso porque o Campeonato Argentino foi encerrado em decorrência da pandemia da covid-19 e ainda não há data para ser iniciado. Na Libertadores, a equipe é líder do seu grupo, mas por causa do saldo de gols. Na segunda rodada, o time do treinador Marcelo Gallardo goleou o Binacional por 8 a 0.