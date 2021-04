São Paulo x Santo André: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Após estrear com vitória na Copa Libertadores, o São Paulo recebe o Santo André nesta sexta-feira, às 20h, em partida válida pela 6.ª rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. O jogo acontece no Morumbi e terá transmissão ao vivo pela TV fechada e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Santo André será exibido pelos canais SporTV e Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h, no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Miranda e Léo; Galeano, Talles Costa, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Rojas (Eder) e Vitor Bueno. Técnico: Hernán Crespo.

Santo André: Fernando Henrique; Marcos, P.V., Rodrigo, Bruno Santos; Fraga, P.H., Marino, Minho, Gegê; Ramon. Técnico: Paulo Roberto Santos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória por 3 a 0 sobre do Sporting Cristal, do Peru, pela Libertadores. Já o Santo André vem de derrota por 2 a 0 diante do Novorizontino.