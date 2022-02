São Paulo x Santo André: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo tem, nesta quarta-feira, às 19h, mais uma oportunidade de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Paulista e deixar a zona de rebaixamento. Com derrotas para Red Bull Bragantino e Guarani e um empate com o Ituano, a equipe do Morumbi vai pressionada encarar, em casa, o Santo André. Rogério Ceni deve fazer algumas alterações na equipe principal para melhorar o sistema ofensivo da equipe.

Já o Santo André vive bom momento e promete dificultar a vida do clube tricolor na 5ª rodada do Estadual. A equipe do ABC soma cinco pontos até aqui, tendo realizado quatro jogos, e fez boas apresentações diante de Corinthians e Mirassol, mas a arbitragem contribuiu para que o resultado positivo não fosse alcançado.

HORÁRIO E LOCAL

São Paulo e Santo André se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão apenas pelo pay-per-view, por meio dos canais Premiere e Paulistão Play. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Alisson; Rigoni, Nikão e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Santo André: Jeferson Paulino; Thiago Ennes, Luiz Gustavo, Carlão e Thallyson; Sabino, Dudu Vieira, Jatobá e Gioavanny Bariani; Junior Todinho e Lucas Tocantins. Técnico: Thiago Carpini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de derrota, por 4 a 3, para o Red Bull Bragantino jogando fora de seus domínios. Com isso, o time do Morumbi é o 3º colocado do Grupo B, com um ponto. Os dois líderes são São Bernardo (7 pontos) e Ferroviária (6 pontos).

O Santo André, por sua vez, é o vice-líder do Grupo D – que tem o Santos em terceiro lugar com os mesmos cinco pontos. Em sua última partida, o clube do ABC empatou com o Mirassol, por 2 a 2.