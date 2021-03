São Paulo x Santos: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Ainda sem vencer no torneio, o Santos visita o São Paulo neste sábado, no Morumbi, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece às 19h e terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

São Paulo x Santos terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Igor Vinícius, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Santos: John, Sandro, Luiz Felipe (Kaiky), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Soteldo e Bruno Marques (Gabriel Pirani). Técnico: Ariel Holan.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de empate por 1 a 1 diante da Ferroviária, em casa, enquanto o São Paulo vem de vitória por 4 a 0 sobre a Inter de Limeira, no Limeirão.