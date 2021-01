São Paulo x Santos: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após a derrota vexatória para o Bragantino, o São Paulo recebe o Santos neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e canal Premiere.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Pará e Minas Gerais para as cidades de Belo Horizonte, Varginha, Montes Claros e Coronel Fabriciano) e canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Léo e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Vitor Bueno e Brenner. Técnico : Fernando Diniz.

: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Léo e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Vitor Bueno e Brenner. : Fernando Diniz. Santos : João Paulo (John); Vinicius Balieiro, Laércio, Alex e Wagner Leonardo; Jobson, Sandry e Jean Mota; Madson, Soteldo (Arthur Gomes) e Bruninho. Técnico: Cuca.

HORÁRIO

O clássico paulista será neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de derrota. Na última quarta-feira, o time tricolor foi derrotado pelo Bragantino por 4 a 2, no Nabizão, e perdeu a oportunidade de se isolar ainda mais na liderança do Brasileirão.

Já o Santos vem de empate. O time comandado pelo técnico Cuca igualou o placar sem gols com o Boca Juniors, na Bombonera, pela Copa Libertadores. Na competição nacional, a equipe alvinegra empatou com o Vasco por 1 a 1.