São Paulo x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Santos se enfrentam nesta segunda-feira, no Morumbi, às 20h, em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão. A partida marca o reencontro das equipes na temporada, que se enfrentaram apenas uma vez neste ano, pela primeira fase do Paulistão, na vitória tricolor por 3 a 0.

Após jogarem pela Copa Sul-Americana no meio da semana, ambas as equipes receberam notícias ruins vindas de seus respectivos departamentos médicos. Pelo lado tricolor, Gabriel Sara rompeu os ligamentos do tornozelo direto e foi submetido a um procedimento no domingo. Além de Sara, o atacante Nikão, com problemas no tornozelo, ainda não foi liberado para voltar aos gramados. Já pelo Santos, Ângelo sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa direita, constatada em um exame de imagem, e desfalcará o time de Fabián Bustos no clássico desta segunda-feira.

Na tabela de classificação, os mandantes ocupam a 13ª posição do campeonato, com quatro pontos conquistados. Já o Santos vive momento mais confortável na tabela, na terceira posição com sete pontos ganhos.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Santos terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri. Técnico : Rogério Ceni.

: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri. : Rogério Ceni. Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Lucas Braga (Lucas Barbosa) e Jhojan Julio; Léo Baptistão (Ricardo Goulart) e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A equipe de Rogério Ceni chega para o clássico embalada pela boa vitória conquistada na Copa Sul-Americana. Na última quinta-feira, fora de casa, o São Paulo venceu o Jorge Wilstermann, da Bolívia, por 3 a 1. Pelo Brasileirão, a última partida disputada foi o empate por 1 a 1 com o RB Bragantino, fora de casa.

Já a equipe de Fabián Bustos vem de um empate recente, também pela Copa Sul-Americana. Fora de casa, no Chile, o Santos empatou em 1 a 1 com o Union La Calera. Pelo campeonato nacional, a última partida da equipe da baixada foi a vitória, na Vila Belmiro, sobre o América-MG, por 3 a 0.