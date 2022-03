São Paulo x São Bernardo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Nesta terça-feira, o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista será conhecido. Ele será o vencedor do confronto entre São Paulo e São Bernardo, que acontecerá no Morumbi, às 20h30. Líder do Grupo B na primeira fase, o atual campeão estadual tem a vantagem do mando de campo no jogo único que define quem seguirá para a próxima fase do Estadual.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre São Paulo e São Bernardo, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista, será realizada no estádio do Morumbi, na capital paulista, às 20h30.

ONDE ASSISTIR

A partida válida pelas quartas de final do Estadual será transmitida pela TNT Sports/HBO Max (pay per view). O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

São Paulo –Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Rodrigo Neston, Igor Gomes, Nikão (Patrick), Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

São Bernardo– Júnior Oliveira; Joílson, Matheus Salustiano e Ligger; Cristovam, Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita e Igor Fernandes; Silvinho, Paulinho Moccellin e Matheus Davó. Técnico: Márcio Zanardi.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No último fim de semana, o São Paulo quase foi surpreendido, mas com gol de Luciano no fim da partida, venceu o Botafogo por 2 a 1, no Morumbi.O São Bernardo, por sua vez, ficou no 0 a 0 com o Guarani, em partida realizada no ABC Paulista. Apesar da classificação, a equipe de Márcio Zanardi está há quatro jogos sem vencer no Estadual.